Corriere dello Sport, Bajrami è il favorito ma torna di moda Praet per la Fiorentina

Adesso il centrocampista da aggiungere ai quattro acquisti già fatti. Che potrebbe essere Bajrami (il favorito) in un gioco d’incastri non semplice che va avanti da settimane con l’Empoli, perché ha riguardato e riguarda altri calciatori (ad esempio, Zurkowski su cui è attivo il Bologna), ma potrebbe essere anche Praet in un ritorno di fiamma dopo l’interesse smentito da Pradè un mese fa, oppure ancora un nome tenuto sotto traccia dai dirigenti viola, mentre Lo Celso rimane laggiù nelle retrovie e virtualmente fuori causa. Di sicuro il centrocampista offensivo e di qualità che possa fare un paio di ruoli (mezzala/trequartista-esterno) è l’obiettivo vero rimasto alla Fiorentina nelle cose da fare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT ANNUNCIA: “IL BRIGHTON E L’AUSBURG VOGLIONO COMPRARE KOUAMÈ DALLA FIORENTINA”