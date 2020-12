Nazione, Nainggolan? C’è bisogno di tempo. Serve l’ok di Commisso per l’assalto a Torreira o Praet

La Fiorentina sta cercando un innesto a centrocampo. Servirà tempo per capire le intenzioni dell’Inter su Radja Nainggolan, per lui arriveranno molte proposte. Serve il via libera di Commisso per tentare l’assalto a Torreira o Praet, rispettivamente dell’Atletico Madrid e del Leicester. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

