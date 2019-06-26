Bennacer ad una passo, da Biglia a De Rossi fino a Tonali, tutti i nomi per il centrocampo

Secondo quello che riporta Il Corriere Fiorentino, servirà ancora un po di pazienza, ma Ismael Bennacer sarà il primo acquisto della Fiorentina. I viola,hanno praticamente trovato l’accordo con il pre...

Secondo quello che riporta Il Corriere Fiorentino, servirà ancora un po di pazienza, ma Ismael Bennacer sarà il primo acquisto della Fiorentina. I viola,hanno praticamente trovato l’accordo con il presidente Corsi ma serviranno alcuni giorni per far sì che il giocatore sciolga le ultime riserve visto anche il suo impegno in coppa d'Africa. Su di lui infatti c’è anche il Lione, forte della partecipazione alla prossima Champions League, ma in casa viola c’è molto ottimismo. Con l’Empoli può riaprirsi un canale di mercato che porterebbe Hancko in azzurro, e un’altra idea può essere legata a Zurkowski. Gli altri nomi per il centrocampo sono Praet e Mandragora, che Pradè conosce bene e che ha avuto nelle sue ultime due esperienze, ma sono anche costosi e con molta concorrenza, mentre per Tonali c'è da superare tantissime big. In cabina di regia resiste anche la candidatura di Biglia in scadenza col Milan, mentre per De Rossi si attende il primo passo dell’ex capitano giallorosso. Attenzione anche a Castrovilli: reduce da una buona annata in B, che sarà osservato nel ritiro di Moena