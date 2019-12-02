Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester
Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino per il mercato di gennaio la Fiorentina sarà tra le protagoniste. Il nome che sta prendendo quota in queste ore per il centrocampo viola è quello di Ever B...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2019 10:53
Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino per il mercato di gennaio la Fiorentina sarà tra le protagoniste. Il nome che sta prendendo quota in queste ore per il centrocampo viola è quello di Ever Banega, argentino in scadenza con il Siviglia il quale è già stato un calciatore di Montella. L'altro nome che interessa i dirigenti viola è quello di Dennis Praet, ex Sampdoria ora al Leicester il quale viene valutato circa 20 milioni, potrebbe arrivare soltanto se la società inglese aprisse al prestito.