Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino per il mercato di gennaio la Fiorentina sarà tra le protagoniste. Il nome che sta prendendo quota in queste ore per il centrocampo viola è quello di Ever B...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2019 10:53

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