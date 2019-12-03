La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino Ever Banega è più che un'idea sul taccuino di Pradè. Il ds viola ha intenzione di chiudere il prima possibile l'operazione, sta continuando a trattare con...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2019 11:31

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