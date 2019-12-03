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La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino Ever Banega è più che un'idea sul taccuino di Pradè. Il ds viola ha intenzione di chiudere il prima possibile l'operazione, sta continuando a trattare con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 11:31
La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina -
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Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino Ever Banega è più che un'idea sul taccuino di Pradè. Il ds viola ha intenzione di chiudere il prima possibile l'operazione, sta continuando a trattare con il Siviglia a caccia di un'intesa che sembra abbastanza vicina. L'argentino ha già dato il suo consenso al trasferimento in viola. La distanza tra le due parti? Circa 2-3 milioni.

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