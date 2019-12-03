La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina
Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino Ever Banega è più che un'idea sul taccuino di Pradè. Il ds viola ha intenzione di chiudere il prima possibile l'operazione, sta continuando a trattare con...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 11:31
Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino Ever Banega è più che un'idea sul taccuino di Pradè. Il ds viola ha intenzione di chiudere il prima possibile l'operazione, sta continuando a trattare con il Siviglia a caccia di un'intesa che sembra abbastanza vicina. L'argentino ha già dato il suo consenso al trasferimento in viola. La distanza tra le due parti? Circa 2-3 milioni.