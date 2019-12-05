Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino i viola pensano al mercato di gennaio per rinforzare la sua rosa. La Fiorentina segue Ever Banega del Siviglia, su richiesta di Montella. Il nome tornato...

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino i viola pensano al mercato di gennaio per rinforzare la sua rosa. La Fiorentina segue Ever Banega del Siviglia, su richiesta di Montella. Il nome tornato in voga è quello di Matteo Politano il quale trova poco spazio nelle gerarchie di Conte. Alessandro Florenzi invece non è più tra i titolari della Roma ed è quindi pronto ad una nuova sfida.