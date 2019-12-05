Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino i viola pensano al mercato di gennaio per rinforzare la sua rosa. La Fiorentina segue Ever Banega del Siviglia, su richiesta di Montella. Il nome tornato...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 14:13
Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino i viola pensano al mercato di gennaio per rinforzare la sua rosa. La Fiorentina segue Ever Banega del Siviglia, su richiesta di Montella. Il nome tornato in voga è quello di Matteo Politano il quale trova poco spazio nelle gerarchie di Conte. Alessandro Florenzi invece non è più tra i titolari della Roma ed è quindi pronto ad una nuova sfida.