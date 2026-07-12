La Nazione riporta: "Oso dovrebbe sbarcare a breve a Firenze, ha già accettato i viola"

Il terzino spagnolo potrebbe essere il nuovo innesto gigliato

La dirigenza della Fiorentina ha finalizzato l'acquisto di Alex Jimenez, laterale difensivo di proprietà del Bournemouth. Come riferisce La Nazione, il colpo è nato da un'accelerazione improvvisa firmata da Paratici e Goretti, oltre che dal tempismo dello stesso difensore spagnolo, atterrato ieri da Madrid per sottoporsi ai test medici di rito e firmare il contratto direttamente al Viola Park. Per l'ex calciatore del Milan si tratta di un ritorno in Italia con la formula del prestito temporaneo. Nel contratto è presente una clausola di riscatto a favore dei viola pari a 20 milioni di euro, esente però da vincoli o condizioni di riscatto obbligatorio basati sui risultati di squadra o personali.

Definito il passaggio di Jimenez, le attenzioni di mercato dei toscani si spostano adesso su Oso. L'esterno in forza al Siviglia è ormai vicino all'arrivo a Firenze, forte di un accordo già raggiunto con il club viola. Il difensore di fascia sinistra, classe 2003 con doppia cittadinanza spagnola e argentina, andrà a sottoscrivere un accordo di durata quinquennale. L'ultimo tassello per la fumata bianca definitiva riguarda il formale benestare degli andalusi all'offerta della Fiorentina, pari a 12 milioni di euro complessivi per il trasferimento a titolo definitivo.