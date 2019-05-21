Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli
Nell'edizione de La Nazione si parla del futuro di Muriel, in prestito dal Siviglia: “"Appena qualche tempo fa il riscatto sembrava un automatismo inevitabile, ma nelle ultime settimane la situazione...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 12:29
Nell'edizione de La Nazione si parla del futuro di Muriel, in prestito dal Siviglia: “
"Appena qualche tempo fa il riscatto sembrava un automatismo inevitabile, ma nelle ultime settimane la situazione sembra mutata. Forse la Fiorentina considera i 15 milioni da versare al Siviglia una cifra troppo alta, forse Montella potrebbe avere altre esigenze tecniche. Resta il fatto che Fiorentina e Siviglia oggi sono molto più distanti rispetto a gennaio”
In dubbio dunque la permanenza del colombiano a Firenze?