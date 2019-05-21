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Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli

Nell'edizione de La Nazione si parla del futuro di Muriel, in prestito dal Siviglia: “"Appena qualche tempo fa il riscatto sembrava un automatismo inevitabile, ma nelle ultime settimane la situazione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 12:29
Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Nell'edizione de La Nazione si parla del futuro di Muriel, in prestito dal Siviglia: “

"Appena qualche tempo fa il riscatto sembrava un automatismo inevitabile, ma nelle ultime settimane la situazione sembra mutata. Forse la Fiorentina considera i 15 milioni da versare al Siviglia una cifra troppo alta, forse Montella potrebbe avere altre esigenze tecniche. Resta il fatto che Fiorentina e Siviglia oggi sono molto più distanti rispetto a gennaio”

In dubbio dunque la permanenza del colombiano a Firenze?

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