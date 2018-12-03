La Nazione, la Fiorentina vuole Muriel, sondaggio con il Siviglia. Ipotesi prestito. Le ultime

Un mese e 20 giorni, praticamemte un lampo, e il mercato di gennaio sarà addirittura chiuso. Sessione breve decisa quest’anno dalla Lega. La Fiorentina, complice un rendimento stagionale molto al di s...

Un mese e 20 giorni, praticamemte un lampo, e il mercato di gennaio sarà addirittura chiuso. Sessione breve decisa quest’anno dalla Lega. La Fiorentina, complice un rendimento stagionale molto al di sotto delle aspettative, i movimenti per gennaio li sta programmando in gran fretta.

In attacco potrebbero esserci due uscite e almeno un innesto, di prima fascia, perché Pioli si aspetta un giocatore pronto per essere un’alternativa a Simeone. La novità importante, però, è storia dell’altra sera, quando i dirigenti della Fiorentina hanno deciso di sondare il terreno per un vecchio pallino: Luis Muriel. Classe 1991, è tesserato per il Siviglia, ma nel Siviglia gioca poco.

L’idea nella testa dell’attaccante è quella di trovare più spazio e ricominciare un’avventura in Italia dove ha giocato nell’Udinese e nella Samp. La Fiorentina sarebbe così un’occasione preziosa e Muriel potrebbe arrivare a Firenze in prestito fino a giugno (o addirittura per un anno e mezzo) e poi si potrà deciderne il riscatto o meno.

La Nazione