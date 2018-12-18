Muriel in viola a gennaio? No, il calciatore vuole il Milan. Trattativa avviata

Il Milan pensa a Luis Muriel per il rinforzo in attacco per gennaio. Secondo Marca, il club andaluso avrebbe messo sul mercato l'attaccante colombiano che fatica a trovare spazio e ad imporsi con il n...

Il Milan pensa a Luis Muriel per il rinforzo in attacco per gennaio. Secondo Marca, il club andaluso avrebbe messo sul mercato l'attaccante colombiano che fatica a trovare spazio e ad imporsi con il nuovo allenatore Pablo Machín. Il Siviglia chiede almeno 12 milioni di euro, richiesta che il manager del giocatore ha portato al Milan. I rossoneri sarebbero interessati ad un prestito con obbligo di riscatto. Sul colombiano ci sarebbe anche l'interesse della Fiorentina, ma l'opzione Milan è la preferita dal calciatore.