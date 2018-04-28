Montella, altro esonero: il Siviglia lo silura, fatale la sconfitta contro il Levante. Dopo Firenze il buio...

La sconfitta contro il Levante è stata fatale: Vincenzo Montella non è più l'allenatore del Siviglia. Finisce solo dopo pochi mesi l'avventura dell'ex Milan sulla panchina del club andaluso, che ha sc...

La sconfitta contro il Levante è stata fatale: Vincenzo Montella non è più l'allenatore del Siviglia. Finisce solo dopo pochi mesi l'avventura dell'ex Milan sulla panchina del club andaluso, che ha scelto Joaquin Caparros come suo successore fino al termine della stagione. La decisione dell'esonero è stata presa nella mattinata di sabato, quando la dirigenza del club ha incontrato quello che sarebbe stato il nuovo tecnico della squadra. "Il Siviglia, dopo la serie negativa di nove gare senza vittoria (l'ultima il 13 marzo, data del successo in Champions a Old Trafford), ha deciso di esonerare Vincenzo Montella". Lo riporta Sky Sport.