Lazzari: “Nel 2015 i fischi dei tifosi contro la squadra dopo il Siviglia sono stati molto ingiusti”

Andrea Lazzari, ex giocatore della Fiorentina dal 2012 al 2015, ha parlato a Radio Bruno dei suoi ricordi con la maglia viola, queste le sue parole:

“A Cagliari ho vissuto le mie stagioni migliori, quando sono arrivato a Firenze la squadra era costruita per arrivare in Europa League ma ci ritrovammo a lottare per la salvezza, ci sono anni che nascono male e che le cose vanno storte, ci giocammo la salvezza a Lecce. La stagione con Montella, nell’andata di Europa League contro il Siviglia potevamo andare in vantaggio all’andata, avevamo avuto 2 occasioni, se avessimo fatto il gol dell’1-0 magari sarebbe cambiato qualcosa. Il pubblico di Firenze è molto esigente, a fine partita fischiò e quello fu molto ingiusto. Mario Gomez era un grandissimo attaccante ed era molto importante per noi. La Fiorentina mi è rimasta dentro, sono stato 2 anni a Firenze vivendo due annate molto diverse in cui ho conosciuto le due facce dei tifosi della Fiorentina”

REPORT, RENZI E LA FIORENTINA