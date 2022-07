Fiorentina, sfuma il sogno Luis Alberto? Il Mago vuole tornare in Spagna, ma la Lazio accetta solo 25 milioni

Luis Alberto vuole tornare in Spagna. Stando a quanto riportato da TMW, ad aspettare il Mago ci sarebbe il Siviglia ma la Lazio non vuole contropartite tecniche. Questa la richiesta che la Lazio ha ribadito a Monchi per il centrocampista spagnolo. Ai biancocelesti non interessa dunque la carta Oliver Torres, che i biancorossi avevano provato a inserire nella trattativa e continua a chiedere 25 milioni. Il centrocampista, che piace molto a Pradè, fu accostato anche alla Fiorentina.