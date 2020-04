In Spagna, il Siviglia è in grave crisi economica a causa del Coronavirus ha complicato la situazione del club andaluso e ha preso dei provvedimenti per lo staff, calciatori e calciatrici è stato applicato l’ERTE, una manovra simile alla cassa integrazione che riduce lo stipendio del 70%. Anche i dirigenti e i membri del Consiglio di amministrazione sono stati coinvolti nella riduzione degli stipendi.

Fonte: Pedullà