L'Equipè spiega: per comprare Richardson il Siviglia deve prima vendere, affare bloccato attualmente

Il centrocampista marocchino aspetta gli sviluppi di mercato del Siviglia per conoscere il suo futuro, che sarà comunque lontano da Firenze

La Fiorentina sta cercando di cedere gli esuberi in questo finale di mercato, e Richardson è nella lista dei partenti. Nelle ultime ore si è fatto forte il Siviglia per il centrocampista marocchino, a limitare la squadra spagnola nell'affare però è la regola del tetto salariale. Il club, come riporta l'Equipè, ha i conti disastrati, e gli unici acquisti fatti finora solo gli svincolati Vlachodimos e Azpilicueta. La Liga spagnola impone un tetto alle squadre in base alle loro finanze per cui ,attualmente, il Siviglia se non si libera di qualcuno non può acquistare. Se, come riporta Marca, il Siviglia riuscisse a vendere l'attaccante Lukebakio al Benfica per una cifra attorno ai 30 milioni, allora l'affare Richardson potrebbe finalmente sbloccarsi.