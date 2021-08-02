Sky Sport, forte interesse del Siviglia per Milenkovic: primi contatti con la Fiorentina

Dopo West Ham, Tottenham e Juventus, anche il Siviglia su Nikola Milenkovic

Si allunga la lista delle pretendenti per Nikola Milenkovic. Stando a quanto riferito da Sky Sport sul difensore serbo ci sarebbe anche il forte interesse del Siviglia. Il club spagnolo avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina sulla possibilità di intraprendere la trattativa. Per il futuro di Milenkovic saranno decisive le prossime settimane: i Viola sono decisi a cederlo solo se arriverà un'offerta congrua al valore del difensore serbo.

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