Sentite Bucchioni: “Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ma soffermandosi anche sull’arbitraggio molto discusso della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Ecco le sue parole:

“L’arbitro è andato fuori di zucca per via della Roma: qualcuno deve intervenire perchè un arbitro basta che fischi e sono tutti intorno. Tutte le volte vogliono condizionare l’arbitraggio: quell’arbitro non è abituato ad una situazione del genere e non ha saputo reagire ad una situazione fastidiosa proprio. Mourinho è tutto questo e se va via dall’Italia non lo rimpiango affatto. Giocano il calcio o no?”

