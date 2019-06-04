Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel"
Queste le parole del giornalista Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il Milan nella persona di Paolo Maldini sta seguendo la vicenda societaria della Fiorentina. A gennaio la società viol...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2019 16:00
Queste le parole del giornalista Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il Milan nella persona di Paolo Maldini sta seguendo la vicenda societaria della Fiorentina. A gennaio la società viola aveva beffato il Milan per Muriel, adesso invece i rossoneri vogliono riprendere la trattativa per il colombiano"