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Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel"

Queste le parole del giornalista Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il Milan nella persona di Paolo Maldini sta seguendo la vicenda societaria della Fiorentina. A gennaio la società viol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2019 16:00
Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste le parole del giornalista Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: "Il Milan nella persona di Paolo Maldini sta seguendo la vicenda societaria della Fiorentina. A gennaio la società viola aveva beffato il Milan per Muriel, adesso invece i rossoneri vogliono riprendere la trattativa per il colombiano"

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