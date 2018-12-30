ACCORDO TOTALE FIORENTINA MURIEL, MA IL MILAN SI È INSERITO. ADESSO...

La vicenda Muriel avrà una soluzione molto presto. Ecco la nostra ricostruzione con retroscena di venerdì scorso quando la Fiorentina ha raggiunto un accordo totale. Anzi, un doppio accordo sia con il...

La vicenda Muriel avrà una soluzione molto presto. Ecco la nostra ricostruzione con retroscena di venerdì scorso quando la Fiorentina ha raggiunto un accordo totale. Anzi, un doppio accordo sia con il Siviglia che con l’attaccante colombiano. Prestito con diritto di riscatto e intesa sul pagamento dell’ingaggio da qui a giugno con la partecipazione del club spagnolo. Il sì di Muriel convinto, totale. Ieri mattina l’inserimento di Leonardo che ha trovato l’intesa con il Siviglia (evidentemente desideroso di liberarsi di Muriel) e che è andato in pressing su Lucci, agente dell’attaccante.

Ora la Fiorentina spera che venga mantenuto quell’accordo sulla parola, mentre il Milan confida di poter sorpassare, convincendo anche Muriel. Quest’ultimo a Firenze avrebbe più spazio, ma il Milan è sempre il Milan. Le fonti spagnole di ieri sera avevano correttamente riportato l’accordo tra il Siviglia e i rossoneri, presto arriveremo alla soluzione definitiva. La Fiorentina era su Muriel, come raccontato, da oltre una settimana. E sabato 22 aveva mollato Nicola Sansone, quel giorno vi avevamo riferito del definitivo sorpasso Bologna. Se Muriel non manterrà l’impegno dato, la Fiorentina si butterà su Gabbiadini in uscita dal Southampton e che ha altre richieste.

Alfredopedullà.com