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Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta

Come scrive il Corriere Fiorentino, non c'è solo Rebic ma c'è anche un altro giocatore su cui la viola ha una percentuale sulla rivendita pronto a trasferirsi: è Ianis Hagi. Il romeno è in procinto di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 12:35
Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Come scrive il Corriere Fiorentino, non c'è solo Rebic ma c'è anche un altro giocatore su cui la viola ha una percentuale sulla rivendita pronto a trasferirsi: è Ianis Hagi. Il romeno è in procinto di accasarsi al Siviglia. Su Hagi la Fiorentina ha mantenuto il 25% sulla futura rivendita. E adesso che il classe ’98 sta nuovamente per lasciare la Romania, degli 8 milioni di euro che gli spagnoli pagheranno, almeno 2.5 finiranno nelle casse gigliate.

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