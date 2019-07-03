Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta
Come scrive il Corriere Fiorentino, non c'è solo Rebic ma c'è anche un altro giocatore su cui la viola ha una percentuale sulla rivendita pronto a trasferirsi: è Ianis Hagi. Il romeno è in procinto di...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 12:35
Come scrive il Corriere Fiorentino, non c'è solo Rebic ma c'è anche un altro giocatore su cui la viola ha una percentuale sulla rivendita pronto a trasferirsi: è Ianis Hagi. Il romeno è in procinto di accasarsi al Siviglia. Su Hagi la Fiorentina ha mantenuto il 25% sulla futura rivendita. E adesso che il classe ’98 sta nuovamente per lasciare la Romania, degli 8 milioni di euro che gli spagnoli pagheranno, almeno 2.5 finiranno nelle casse gigliate.