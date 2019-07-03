Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta

Come scrive il Corriere Fiorentino, non c'è solo Rebic ma c'è anche un altro giocatore su cui la viola ha una percentuale sulla rivendita pronto a trasferirsi: è Ianis Hagi. Il romeno è in procinto di...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2019 12:35

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi

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