Fine del sogno Suarez? Dall’Argentina: “Fiorentina smentisce la trattativa per il Pistolero”

Fine del sogno Luis Suarez per la Fiorentina? Il giornalista argentino German Garcia Grova ha postato un tweet nel quale annuncia che la dirgenza viola ha chiuso i negoziati per arrivare alla punta ex Atletico Madrid. Di seguito la traduzione del suo post: “Dalla dirigenza della Fiorentina e del Siviglia escludono una trattativa per Luis Suarez”.

🚨Desde las direcciones deportivas de #Fiorentina y #Sevilla me descartan negociaciones por Luis Suárez. pic.twitter.com/ab3INs9dyu — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 10, 2022