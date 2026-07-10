TMW: "La Fiorentina si avvicina ad Oso, offerti 10 milioni, il Siviglia ne chiede 15 ma a 12 si può chiudere"

L'esterno andaluso può arrivare in viola a breve

Come riportato da Niccolò Ceccarini su X, la Fiorentina si avvicina ad Oso, terzino del Siviglia, infatti i viola hanno offerto 10 milioni. Gli andalusi ne chiedono 15 ma c'è ottimismo per chiudere a 12.

Joaquín Martínez Gauna, noto semplicemente come Oso, è un terzino sinistro classe 2003 in forza al Siviglia. Giocatore di spiccata duttilità tattica, nasce calcisticamente come ala prima di essere arretrato con successo sulla linea dei difensori.

Promosso stabilmente in prima squadra a partire dalla stagione 2025/26, Oso ha collezionato complessivamente 25 presenze ufficiali con la maglia degli andalusi, di cui 21 nella Liga e 4 in Copa del Rey. Nel corso del campionato ha messo a segno 2 gol (rispettivamente contro Barcellona e Villarreal) e fornito 3 assist, confermando le sue ottime doti in fase di spinta.