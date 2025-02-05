Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina ci ha provato per Ihenacho, che aveva già scelto il Middlesbrough"

La Fiorentina ha provato a portare in Italia Kelechi Ihenacho, attaccante del Siviglia in prestito al Middlesbrough

Non solo Rafa Mir: la Fiorentina ci ha provato anche per Kelechi Ihenacho. La notizia arriva dal quotidiano spagnolo Diario de Sevilla, che ha rivelato l'interesse della Fiorentina per l'attaccante del Siviglia, adesso in prestito al Middlesbrough. Il club viola ha bussato alla porta di molti attaccanti per cercare di rafforzare il reparto offensivo della squadra di Palladino. Per ultimo, era arrivata l'offerta per Rafa Mir, rifiutata dal suo club attuale, ovvero il Valencia.

Ihenacho era già stato cercato dai gigliati, ma l'attaccante nigeriano aveva già scelto di andare a giocare in Inghilterra, accettando così il Middlesbrough.

LE PAROLE DI NDOUR

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