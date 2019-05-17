Muriel, riscatto in dubbio. Secondo la Fiorentina sono tanti tredici milioni per il 28enne colombiano
Come riporta Stadio in edicola oggi, Monchi, ds del Siviglia, fin qui non ha ricevuto alcuna chiamata da Firenze per il riscatto di Muriel. Sia chiaro, i tempi ci sono tutti, ma qualcosa rispetto ad u...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 12:34
Come riporta Stadio in edicola oggi, Monchi, ds del Siviglia, fin qui non ha ricevuto alcuna chiamata da Firenze per il riscatto di Muriel. Sia chiaro, i tempi ci sono tutti, ma qualcosa rispetto ad un paio di mesi fa è cambiato. Per riscattarne il cartellino servono 13 milioni di euro, non pochi per un giocatore di ventotto anni che pare essere finito in una spirale: servono gol a raffica in questi 180 minuti finali, prima di restare prigionieri dell’attesa.