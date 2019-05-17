Muriel, riscatto in dubbio. Secondo la Fiorentina sono tanti tredici milioni per il 28enne colombiano

Come riporta Stadio in edicola oggi, Monchi, ds del Siviglia, fin qui non ha ricevuto alcuna chiamata da Firenze per il riscatto di Muriel. Sia chiaro, i tempi ci sono tutti, ma qualcosa rispetto ad u...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2019 12:34

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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