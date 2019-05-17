Clamoroso Juventus, Allegri è stato esonerato, non sarà piu l'allenatore bianconero. Domani conferenza stampa
Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della confere...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 13:54
Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium
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