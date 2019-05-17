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Clamoroso Juventus, Allegri è stato esonerato, non sarà piu l'allenatore bianconero. Domani conferenza stampa

Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della confere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 13:54
Clamoroso Juventus, Allegri è stato esonerato, non sarà piu l'allenatore bianconero. Domani conferenza stampa -
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Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium

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