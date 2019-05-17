Nazione, Norgaard verso il trasferimento in Premier, e la Fiorentina si prepara ad un'altra plusvalenza
Come riporta La Nazione in edicola oggi, è di ieri la voce di un forte interessamento di un club di Premier League per Norgaard, che continua ad essere convocato dalla sua Nazionale. Cifre ufficiali...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 12:26
Come riporta La Nazione in edicola oggi, è di ieri la voce di un forte interessamento di un club di Premier League per Norgaard, che continua ad essere convocato dalla sua Nazionale. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma si parla di un consistente pacchetto di milioni, molto superiore alla cifra pagata lo scorso anno dalla Fiorentina per averlo.