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Nazione, Norgaard verso il trasferimento in Premier, e la Fiorentina si prepara ad un'altra plusvalenza

Come riporta  La Nazione in edicola oggi, è di ieri la voce di un forte interessamento di un club di Premier League per Norgaard, che continua ad essere convocato dalla sua Nazionale. Cifre ufficiali...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 12:26
Nazione, Norgaard verso il trasferimento in Premier, e la Fiorentina si prepara ad un'altra plusvalenza - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
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Come riporta  La Nazione in edicola oggi, è di ieri la voce di un forte interessamento di un club di Premier League per Norgaard, che continua ad essere convocato dalla sua Nazionale. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma si parla di un consistente pacchetto di milioni, molto superiore alla cifra pagata lo scorso anno dalla Fiorentina per averlo.

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