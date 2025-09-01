TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"

In casa Fiorentina, il profilo di Amir Richardson resta uno di quelli che la società sta cercando di sistemare altrove in queste ultime frenetiche ore di mercato. A poche ore dalla fine del mercato, i...

In casa Fiorentina, il profilo di Amir Richardson resta uno di quelli che la società sta cercando di sistemare altrove in queste ultime frenetiche ore di mercato. A poche ore dalla fine del mercato, in programma questa sera alle ore 20:00, il centrocampista marocchino figura tra i calciatori in uscita.

Come appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, per il classe 2002 ci sarebbe una corsa a due tra il Siviglia e l' Hellas Verona, le quali vorrebbero accaparrarselo in prestito secco. Il calciatore avrebbe manifestato una preferenza per il trasferimento in Spagna, anche se gli andalusi hanno da tener conto di una serie di problemi finanziari che da tempo gli attanaglia.

Dall'altra parte, l'Hellas Verona, che di recente ha già dialogato con la Fiorentina per l’operazione Valentini, starebbe lavorando alacremente per superare la concorrenza. Un’opportunità che permetterebbe al giocatore di trovare continuità e spazio in Serie A e alla Fiorentina di seguire da vicino la sua crescita. Sembra tramontata, invece, l'ipotesi Pisa, che nei giorni scorsi aveva preso contatti con la Fiorentina per il giocatore. Lo scrive Tuttomercatoweb