Dalla Spagna riportano: "Atalanta e Fiorentina hanno fatto un sondaggio per Juanlu Sanchez, costa 5 milioni"
Il terzino del Siviglia potrebbe arrivare in Italia con Fiorentina e Atalanta interessate
Trovano riscontro direttamente dalla penisola iberica i rumors riguardanti l'apprezzamento della Fiorentina per Juanlu Sánchez. Secondo le informazioni diffuse da El Diario de Sevilla, il laterale di proprietà del Siviglia è finito nei radar non solo della dirigenza toscana, ma anche dell'Atalanta, con entrambe le società che hanno già chiesto informazioni.
Il sodalizio biancorosso attende ora che i sondaggi si trasformino in proposte concrete per il giovane classe 2003. Il prezzo del cartellino si attesta sui 5 milioni di euro, un valore di mercato influenzato da una fase di flessione del calciatore, autore di un'annata meno brillante del previsto.