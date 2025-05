La Fiorentina è in Spagna e si allena nel centro sportivo del Siviglia. Rientro a Firenze in giornata

La Fiorentina non ha ancora fatto ritorno a Firenze e si trova ancora in Spagna. La squadra viola infatti si è recata Mercoledì a Siviglia per giocare la semifinale di andata di Conference League contro il Real Betis terminata poi sul risultato di 2-1 per gli Andalusi. Stamattina però la Fiorentina non è rientrata a Firenze e di conseguenza ha dovuto trovare un campo di allenamento per stamattina, fortunatamente ha trovato un centro sportivo dai cugini del Betis.

Infatti come postato dalla Fiorentina sui propri social il club viola si sta allenando nel centro sportivo del Siviglia stamattina, in una sessione dedicata soprattutto a chi ieri non ha giocato i 90 minuti. In giornata è comunque previsto il rientro a Firenze, che sarà breve visto che poi la Fiorentina dovrà ripartire per recarsi a Roma per la partita in programma Domenica alle 18:00