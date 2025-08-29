Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"

Il marocchino verso l’addio alla Fiorentina: trattativa avanzata con il Siviglia, sarebbe vicina l’intesa finale

Trasferitosi la scorsa stagione alla Fiorentina dal Reims, Amir Richardson sperava probabilmente in un'esperienza migliore in Italia. Nonostante alcune presenze, non è mai riuscito a imporsi con la maglia Viola. Autore di due gol e un assist in 39 partite, il nazionale marocchino sperava di giocare un po' di più in questa stagione, con l'avvicinarsi della Coppa d'Africa in Marocco.

In questo senso, aveva fatto capire alla dirigenza di voler lasciare il club. E così dovrebbe essere. Secondo le nostre informazioni, il centrocampista 23enne è in trattative avanzate con il Siviglia . Restano solo alcuni dettagli da definire, ma Amir Richardson potrebbe benissimo trasferirsi in Liga .

Lo riporta footmercato.net