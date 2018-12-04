Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina

Secondo quanto riporta Fanatik, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Ianis Hagi, il talento portato a Firenze da Pradè (acquisto poi confermato anche da Corvino) e poi venduto lo scorso gennaio per...

Secondo quanto riporta Fanatik, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Ianis Hagi, il talento portato a Firenze da Pradè (acquisto poi confermato anche da Corvino) e poi venduto lo scorso gennaio per volere di Pioli. Dalla sua cessione la società viola ha incassato 2 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita. Il club andaluso sarebbe pronto ad offrire 3 milioni di euro per il giovane talento rumeno classe 1998, in caso di cessione per questa cifra nella casse della Fiorentina arriverebbero circa 750.000 euro.