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Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina

Secondo quanto riporta Fanatik, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Ianis Hagi, il talento portato a Firenze da Pradè (acquisto poi confermato anche da Corvino) e poi venduto lo scorso gennaio per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 15:03
Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Fanatik, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Ianis Hagi, il talento portato a Firenze da Pradè (acquisto poi confermato anche da Corvino) e poi venduto lo scorso gennaio per volere di Pioli. Dalla sua cessione la società viola ha incassato 2 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita. Il club andaluso sarebbe pronto ad offrire 3 milioni di euro per il giovane talento rumeno classe 1998, in caso di cessione per questa cifra nella casse della Fiorentina arriverebbero circa 750.000 euro.

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