Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina ha deciso di rompere subito gli indugi e di riscattare Luis Muriel dal Siviglia già in primavera, senza aspettare giugno. Le ottime prestaz...

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina ha deciso di rompere subito gli indugi e di riscattare Luis Muriel dal Siviglia già in primavera, senza aspettare giugno. Le ottime prestazioni ed i gol del colombiano hanno convinto tutti che i 15 milioni (senza bonus) richiesti dal club andaluso siano una cifra opportuna: già nel corso del prossimo mese le parti si metteranno a tavolino e Muriel diventerà viola a titolo definitivo.