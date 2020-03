Situazione surreale in casa Roma: come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la truppa giallorossa si è riunita stamani a Trigoria, pronta per la trasferta di Europa League a Siviglia. Il problema però è che la Spagna ha chiuso tutti i voli in partenza ed in arrivo dall’Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus. Mentre si studia un corridoio speciale per esigenze sportive, il mister Paulo Fonseca esprime il suo dissenso al viaggio. La Uefa invece continua a tacere, mentre si attendono risposte dal Governo spagnolo.