CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta

L’azzurro non vuole assolutamente fare il vice Karsdorp nella prossima stagione e la Roma spera di liberarsi di un ingaggio pesante, riuscendo anche a guadagnare 6-7 milioni sul mercato. Finora non sono arrivate offerte concrete, ma l’agente dell’esterno è in contatto con diversi club che stanno monitorando la situazione. In Italia piace a Inter e Fiorent ioina, mentre all’estero ci sono Lione e Siviglia.

Florenzi é dunque considerato cedibile dalla società giallorossa, anzi la sua cessione oramai sembra essere una necessità per cui le suddette società potrebbero attendere gli ultimi giorni di mercato per affondare il colpo, quando la Roma potrebbe acconsentire ad abbassare le pretese per il costo del catellino.

