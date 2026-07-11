Dalla Spagna: "Oso sarebbe perfetto per la Serie A, ma c'è tanta concorrenza per prenderlo"

L'esterno del Siviglia piace a molte squadre

l giornalista spagnolo Mario Gago ha analizzato ai microfoni di Radio Bruno il profilo di Oso, esterno del Siviglia finito nel mirino della Fiorentina: «La concorrenza per il laterale andaluso non manca: sulle sue tracce si stanno muovendo concretamente anche la Real Sociedad e lo Strasburgo. In questa stagione non era inizialmente previsto il suo inserimento stabile tra i grandi, ma una serie di infortuni nel reparto ha spinto il Siviglia a concedergli una chance, che il ragazzo ha sfruttato al meglio ritagliandosi un ruolo da protagonista».

Il profilo e le doti tecniche Gago ha poi descritto le qualità del calciatore: «Ha la capacità di coprire la corsia difensiva su entrambi i lati del campo. Dispone di un ottimo piede sinistro, capace di disegnare traiettorie morbide e traversoni precisi, oltre a una struttura fisica notevole per il ruolo. Questa duttilità gli permette di ricoprire più posizioni. Al momento il Siviglia sta tentando di blindarlo con un prolungamento contrattuale per evitare la cessione, ma lo scenario resta aperto. Ha una grande progressione ed è perfetto per una filosofia di gioco propositiva. Rispetto a Valdepenas, che finora si è messo in mostra quasi solo nella formazione B del Real Madrid, Oso vanta una quotazione di mercato superiore e un bagaglio di esperienza già più strutturato».