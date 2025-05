Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video

Nella notte episodio spiacevole a Siviglia, dove si giocherà la sfida tra Betis e Fiorentina per l’andata della semifinale di Conference. I tifosi viola, sparsi nella città a godersi tranquillamente la serata tra i vari locali del centro, sono stati attaccati e colti di sorpresa da alcuni gruppi organizzati del Betis. I tifosi della Fiorentina si sono visti attaccare in maniera inaspettata ed hanno reagito, non scappando dai rivali spagnoli. Un vero e proprio agguato. Da qui sono nati gli scontri con gli ultras biancoverdi che poi sono scappati via per paura della reazione. Ecco un video dell’accaduto