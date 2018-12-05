La Nazione, Muriel rifiuta lo Sporting vuole la Serie A e in particolare la Fiorentina

La Nazione si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina. L’avventura di Luis Muriel al Siviglia pare proprio essere arrivata al capolinea. Ma l’attaccante colombiano non è intenzionato ad acce...

La Nazione si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina. L’avventura di Luis Muriel al Siviglia pare proprio essere arrivata al capolinea. Ma l’attaccante colombiano non è intenzionato ad accettare la corte dello Sporting Lisbona che ha chiesto informazioni. L’attaccante ha fatto sapere che lui vorrebbe tornare in Italia. La Fiorentina, dunque, resta forte su di lui, nonostante le altre squadre abbiano rizzato le antenne. La pista Roma però sembra essere tramontata e anche la Samp avrebbe problemi a tesserarlo visto che è extracomunitario. La Fiorentina è la pista maggiormente concreta e il giocatore sarebbe felice di trasferirsi a Firenze