Dalla Spagna: “Il Siviglia mette nel mirino Martinez Quarta. Per la Fiorentina vale più di 20 milioni”

Il Siviglia mette nel mirino Martinez Quarta. Jorge Sampaoli ha presentato alcune richieste a Pepe Castro e Monchi. Secondo Fichajes.net, l’argentino ha chiesto 3 giocatori alla dirigenza del club andaluso per il mercato invernale: Gabigol, il ritorno di Lucas Ocampos, ceduto all’Ajax in estate e Lucas Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina sarebbe il profilo individuato per sostituire Kounde, ma la società viola potrebbe chiedere una cifra superiore ai 20 milioni.