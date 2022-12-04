Gazzetta, Siviglia e Liverpool su Amrabat ma la Fiorentina lo blinda. I viola hanno l'opzione

Per la Fiorentina l'ipotesi di una sua cessione è già morta prima di iniziare

In Spagna si rumoreggia di un monitoraggio molto attentop del Siviglia. Le prestazioni del muro viola al Mondiale logicamente non stanno passando inosservate, ma per la Fiorentina il caso è morto prima ancora di iniziare. Chissà se il Tottenham si sarà pentito di non aver tentato il tutto per tutto in estate per portare a Londra quello che in viola è diventato un tassello fondamentale sia col vecchio sistema di gioco (4-3-3) che con la trasformazione in 4-2-3-1.

Stimato dal tecnico, amato dal pubblico: anche per la dedizione alla causa mostrata a prescindere dal Mondiale alle porte. Un esempio? Nell'ultima gara prima dello stop contro il Milan, è stato nettamente il migliore in campo. Amrabat è legato alla Fiorentina fino al 2024 con opzione a favore della Viola, che scatterà automaticamente l'ultimo anno al volere del club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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