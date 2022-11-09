Rottura tra Luis Alberto e la Lazio per colpa di Sarri. A gennaio lo può prendere il Siviglia
Luis Alberto era stato cercato in estate dalla Fiorentina, che poi si era fermata dai costi dell'operazione
Il Siviglia torna a fare sul serio per Luis Alberto, in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club andaluso è in forte pressing sul numero 10 della Lazio, che potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta adeguata, visti anche gli screzi con Maurizio Sarri. Il giocatore gradirebbe la destinazione e nelle prossime settimane, durante la sosta per il Mondiale, le parti torneranno a parlare per provare ad arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti. Lo riporta TMW
https://www.labaroviola.com/ribery-e-sempre-un-piacere-tornare-al-franchi-sara-difficile-perche-la-fiorentina-ha-buoni-giocatori/191764/