La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel
Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina ed il Siviglia si incontreranno giovedì per parlare del riscatto di Luis Muriel. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro e la società Viola vor...
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2019 07:27
Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina ed il Siviglia si incontreranno giovedì per parlare del riscatto di Luis Muriel. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro e la società Viola vorrebbe procedere al riscatto.