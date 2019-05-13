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La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel

Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina ed il Siviglia si incontreranno giovedì per parlare del riscatto di Luis Muriel. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro e la società Viola vor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2019 07:27
La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina ed il Siviglia si incontreranno giovedì per parlare del riscatto di Luis Muriel. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro e la società Viola vorrebbe procedere al riscatto.

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