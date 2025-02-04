Il retroscena dalla Spagna: "Fiorentina ha chiesto Rafa Mir alle 23. Ma non avrebbe coperto l'ingaggio"
Il tentativo della Fiorentina nelle ultimissime ore di mercato di ieri era indirizzato sull’attaccante del Valencia, ma di proprietà del Siviglia, Rafa Mir. La trattativa non si è poi conclusa per man...
Il tentativo della Fiorentina nelle ultimissime ore di mercato di ieri era indirizzato sull’attaccante del Valencia, ma di proprietà del Siviglia, Rafa Mir. La trattativa non si è poi conclusa per mancanza di tempo, ma secondo quanto rivelato dal sito spagnolo Onda Cero la proposta arrivata intorno alle 23 per accogliere il giocatore a Firenze, non copriva neanche lontanamente l’ingaggio del Murcian, che tornerà al Siviglia a giugno con un anno di contratto in più davanti a lui.
https://www.labaroviola.com/palladino-grande-mercato-zaniolo-e-fagioli-convinti-sottil-non-e-un-fallimento-comuzzo-un-acquisto/287599/