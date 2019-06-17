L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Atalanta avrebbe trovato l’accordo sia con il Siviglia che con l’agente del giocatore per l’approdo a Bergamo alla guida di Gian Piero Gasperini.
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 22:59
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Atalanta avrebbe trovato l’accordo sia con il Siviglia che con l’agente del giocatore per l’approdo a Bergamo alla guida di Gian Piero Gasperini.