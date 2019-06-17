Labaro Viola

L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Atalanta avrebbe trovato l’accordo sia con il Siviglia che con l’agente del giocatore per l’approdo a Bergamo alla guida di Gian Piero Gasperini.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 22:59
L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Calciomercato
News
Atalanta
Siviglia
Muriel
Condividi

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Atalanta avrebbe trovato l’accordo sia con il Siviglia che con l’agente del giocatore per l’approdo a Bergamo alla guida di Gian Piero Gasperini.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok