In serio dubbio il riscatto di Muriel per la Fiorentina. I motivi del gelo e lo scenario attuale
L’impatto di Muriel sulla Fiorentina era stato all’inizio eccellente, ma complice il calo nel finale di stagione e il cambio di allenatore le sue chance di riscatto si sono ridotte. Nelle ultime gare...
A cura di Redazione Labaroviola
30 maggio 2019 13:20
L’impatto di Muriel sulla Fiorentina era stato all’inizio eccellente, ma complice il calo nel finale di stagione e il cambio di allenatore le sue chance di riscatto si sono ridotte. Nelle ultime gare Montella lo ha impiegato con il contagocce e lui non ha più incantato. Adesso che tutto potrebbe cambiare chiunque dovesse decidere del suo futuro dovrà mettere in preventivo, nel caso di una conferma, un esborso a favore del Siviglia da 15 milioni di euro.
Corriere fiorentino