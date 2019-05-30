In serio dubbio il riscatto di Muriel per la Fiorentina. I motivi del gelo e lo scenario attuale

L’impatto di Muriel sulla Fiorentina era stato all’inizio eccellente, ma complice il calo nel finale di stagione e il cambio di allenatore le sue chance di riscatto si sono ridotte. Nelle ultime gare...

A cura di Redazione Labaroviola 30 maggio 2019 13:20

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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