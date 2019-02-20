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Ritorno sedicesimi, Siviglia-Lazio 2-0. I biancocelesti devono dire addio all'Europa League.

Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa del Siviglia eliminano la Lazio con un secco 2-0. Dopo lo 0-1 di Roma di una settimana fa la squadra di Inzaghi era chiamata all'impresa in terra sp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2019 19:40
Ritorno sedicesimi, Siviglia-Lazio 2-0. I biancocelesti devono dire addio all'Europa League. - ROME, ITALY - NOVEMBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio reacts during the Serie A match between SS Lazio and SPAL at Stadio Olimpico on November 4, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
ROME, ITALY - NOVEMBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio reacts during the Serie A match between SS Lazio and SPAL at Stadio Olimpico on November 4, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
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Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa del Siviglia eliminano la Lazio con un secco 2-0. Dopo lo 0-1 di Roma di una settimana fa la squadra di Inzaghi era chiamata all'impresa in terra spagnola, non riuscita anche grazie ad un'ottima prova del Siviglia. I gol sono stati segnati da Ben Yedder nel primo tempo, già a segno nella gara d'andata, e Sarabria nella ripresa, che ha definitivamente sancito il passaggio del turno della squadra spagnola. Rimangono quindi due le italiane ancora in corsa per l'Europa League, Napoli e Inter.

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