Ritorno sedicesimi, Siviglia-Lazio 2-0. I biancocelesti devono dire addio all'Europa League.

Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa del Siviglia eliminano la Lazio con un secco 2-0. Dopo lo 0-1 di Roma di una settimana fa la squadra di Inzaghi era chiamata all'impresa in terra sp...

Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa del Siviglia eliminano la Lazio con un secco 2-0. Dopo lo 0-1 di Roma di una settimana fa la squadra di Inzaghi era chiamata all'impresa in terra spagnola, non riuscita anche grazie ad un'ottima prova del Siviglia. I gol sono stati segnati da Ben Yedder nel primo tempo, già a segno nella gara d'andata, e Sarabria nella ripresa, che ha definitivamente sancito il passaggio del turno della squadra spagnola. Rimangono quindi due le italiane ancora in corsa per l'Europa League, Napoli e Inter.