Dalla Spagna rivelano: “La Fiorentina sta per prendere Blanco dall’Alaves per 15 milioni”

Secondo quanto riportano i media spagnoli, la Fiorentina starebbe per chiudere per il centrocampista spagnolo classe 2000, Antonio Blanco. Il trasferimento dovrebbe avvenire, secondo quanto si legge, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, il 50% di questa cifra andrebbe nelle casse del Real Madrid, club in cui il centrocampista è cresciuto. Blanco ha fatto tutta la trafila nelle nazionali spagnole, nell’ultima stagione ha giocato per un totale di 33 presenze, 5 ammonizioni e 1 assist. Si tratta di un centrocampista bravo sia nell’impostazione che nel recupero palla.

