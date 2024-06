TMW, Castrovilli lascia la Fiorentina a parametro zero. Può andare al Marsiglia allenato da De Zerbi

Mancano ormai solamente tre giorni al termine del contratto di Gaetano Castrovilli (27 anni) con la Fiorentina. E, ogni ora che passa, si fa sempre meno probabile una sua firma su un nuovo accordo con la società viola: secondo quanto appreso e raccontato da Tuttomercatoweb.com, sono ormai sempre meno le chance. Difficilissimo che possa arrivare il rinnovo, e intanto cominciano ad arrivare interessamenti sul conto del centrocampista classe 1997 nativo di Canosa di Puglia. Castrovilli piace in Italia… Ma non soltanto.

Come apprendiamo, infatti, all’orizzonte per il calciatore sta spuntando un’ipotesi che potrebbe portarlo in Francia. Ma comunque alla corte di un italiano: il nuovo allenatore De Zerbi, per il quale manca solamente l’annuncio ufficiale. Castrovilli è un profilo che piace al tecnico e presto potrebbe arrivare la proposta giusta. Nella stagione appena conclusa, Castrovilli – di rientro da un grave infortunio al ginocchio accusato in estate, che l’ha costretto ad una nuova operazione – ha messo insieme 6 presenze e 1 gol in Serie A con la Fiorentina. Lo scrive TMW

