Notizie Blanco Fiorentina

D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"
13 settembre 2024 10:24
Gazzetta: "Fiorentina su Antonio Blanco, l'Alaves continua a chiedere 15 milioni"
03 luglio 2024 08:09
Dalla Spagna sicuri: "Blanco alla Fiorentina per 12 milioni, al Real Madrid il 50% del trasferimento "
29 giugno 2024 11:45
Pedullà chiarisce: "Blanco alla Fiorentina non è una pista da seguire. Non c'è trattativa con l'Alaves"
27 giugno 2024 23:42
Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina sta per prendere Blanco dall'Alaves per 15 milioni"
27 giugno 2024 20:01
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