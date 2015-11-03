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Notizie Blanco Fiorentina

D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"

13 settembre 2024 10:24

Gazzetta: "Fiorentina su Antonio Blanco, l'Alaves continua a chiedere 15 milioni"

03 luglio 2024 08:09

Dalla Spagna sicuri: "Blanco alla Fiorentina per 12 milioni, al Real Madrid il 50% del trasferimento "

29 giugno 2024 11:45

Pedullà chiarisce: "Blanco alla Fiorentina non è una pista da seguire. Non c'è trattativa con l'Alaves"

27 giugno 2024 23:42

Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina sta per prendere Blanco dall'Alaves per 15 milioni"

27 giugno 2024 20:01

"Blanco calciando vasi a Sanremo ha tirato in porta di più degli attaccanti della Fiorentina"

11 febbraio 2023 11:23

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