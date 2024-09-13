D.S. Alavés: "Rifiutata un'offerta della Fiorentina per Blanco. Moreno? Ci piaceva ma non potevamo competere con i viola"

Nella giornata di ieri il d.s. dell'Alavés, ha parlato della trattativa sfumata con la Fiorentina per Blanco e dell'interesse per Moreno

Ieri, il direttore sportivo dell'Alavés, Sergio Fernández, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla recente finestra di calciomercato, conclusasi due settimane fa. Tra i temi trattati, ha menzionato l'offerta della Fiorentina per il centrocampista ex Real Madrid, Antonio Blanco, e ha anche accennato all'interesse del club per Matías Moreno, che ha poi scelto di trasferirsi alla Fiorentina: "È vero, la Fiorentina ci aveva fatto pervenire un'offerta importante per Blanco, offerta ritenuta però non così importante da acconsentire di lasciar partire uno dei nostri giocatori più forti. Moreno? Un profilo che ci piaceva ma a quelle cifre non potevamo competere con i viola."

Edoardo Bove a 360°

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