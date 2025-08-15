TuttoSport titola: "Su Pablo Marì ci sono l'Olympiakos e l'Alavés, il difensore può partire"

Il centrale spagnolo non è più titolare con la Fiorentina e potrebbe partire dopo soli 6 mesi a Firenze verso l'estero

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il difensore spagnolo viola Pablo Marì, giunto a Firenze a gennaio su richiesta di Palladino, potrebbe lasciare la Fiorentina dopo soli 6 mesi dato che il tecnico Pioli gli preferisce Comuzzo per il suo modo di giocare e l'ex Monza è diventata una semplice alternativa.

Su di lui si sono mosse varie squadre tra cui i greci dell'Olimpiakos, vincitori della Conference nel 2024 proprio contro la Fiorentina, e l'Alaves in Spagna che ha iniziato a sondare il terreno per riportare il difensore nella Liga dopo le esperienze con Maiorca, Girona, Gimnastic e Deportivo La Coruña. Per ora non ci sono trattative aperte, ma il mercato può riservare sorprese.